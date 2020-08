IL NURSIND ANNUNCIA LO STATO DI AGITAZIONE SE NON SI ASSUMERA' IL PERSONALE

Superata la fase critica di emergenza legata al COVID 19, grazie al sacrificio ed allo spirito di abnegazione di tutto il personale sanitario e tecnico, ci troviamo nella spiacevole condizione di dover denunciare i disagi causati da un ormai cronica carenza di personale. E' quanto denuncia il NurSind Teramo.

Il personale già duramente provato nei mesi dell' emergenza per l'aumentato carico di lavoro e il conseguente blocco di ferie, congedi e permessi vari deve affrontare ora un ennesimo sforzo per poter garantire le ferie estive, mai come quest'anno attese e meritate.

Sono tanti i colleghi che hanno visto rinviati, ridotti o addirittura sospesi i giorni ferie, come i tanti che sono stati richiamati in servizio per garantire la continuità assistenziale.

Ci stupisce constatare come ad oggi l'avviso pubblico a tempo determinato per infermieri ed oss, emanato per far fronte alla carenza di personale, sia ancora in fase di definizione, probabilmente conseguenza della scelta di sottoporre i candidati ad un colloquio di valuatazione che ha di fatto rallentato la procedura.

Per quanto sopra esposto chiediamo all'azienda interventi concreti e tempestivi al fine di risolvere questa annosa situazione che con l'emergenza Covid-19 e la carente gestione delle ferie estive hanno esasperato tutto il personale, oramai allo stremo. Diversamente ci troveremo costretti a proclamare lo stato di agitazione per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori.