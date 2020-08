SOSPESO L’ACCORPAMENTO DEI REPARTI DI ORTOPEDIA E CHIRURGIA A GIULIANOVA

Entro la prima settimana di settembre, il Reparto di Chirurgia Generale e quello di Ortopedia all’Ospedale di Giulianova, torneranno alla normalità.

Con una nota del Dr. Pietro Romualdi, Coordinatore dell’Assistenza Ospedaliera, sono già state date indicazioni per la sospensione dell’accorpamento dei due Reparti, fusi durante l’emergenza Coronavirus per dedicare uno spazio di accoglienza ai pazienti sospetti Covid positivi, in attesa del referto del tampone.

La decisione di sospendere gli accorpamenti, presa già la scorsa settimana dalla Direzione Generale,a seguito di uno specifico incontro con i Responsabili delle Unità Operative interessate, produrrà così i suoi effetti entro la prossima settimana.