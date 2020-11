A PESCARA LA PROTESTA DEGLI OPERATORI DEL 118

Covid Abruzzo: esclusi dalla premialità per il lavoro prestato durante l’emergenza sanitaria, i medici convenzionati del 118 protestano a Pescara per chiedere una sanatoria.

A Pescara i medici convenzionati del 118 delle quattro ASL abruzzesi si sono dati appuntamento questa mattina, lunedì 16 novembre 2020, davanti alla sede dell’assessorato regionale alla Sanità di via Conte di Ruvo, per protestare contro la decisione di escluderli dalle premialità concesse dalla Regione ai dipendenti del settore sanitario, per il lavoro portato avanti nel periodo del lockdown di primavera durante l’emergenza Covid 19.