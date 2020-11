VIDEO / L'ALTERCO TRA BRUCCHI E IL GIORNALISTA CECCHI PAONE FINISCE IN TRIBUNALE, LA ASL SI TUTELERA'

Violento alterco in diretta tv ieri mattina tra il giornalista Alessandro Cecchi Paone e il direttore sanitario della Asl di Teramo, Maurizio Brucchi. Si discuteva a Storie Italiane, su Raiuno, del caso dell’avvocato teramano Domenico Giordano e Cecchi Paone ha duramente criticato la Regione Abruzzo, la Asl di Teramo e lo stesso Brucchi il quale, dopo aver spiegato quale sia la posizione dell’Azienda Sanitaria sul caso, quali le verifiche e come sia stata aperta un’inchiesta interna per accertare eventuali responsabilità, ha deciso di dare mandato ai propri legali di verificare se esistano gli estremi per presentare denuncia contro il conduttore tv.

