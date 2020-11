VIDEO / CAMPLI ATTENDE L'ARRIVO DELLA STAZIONE DRIVE IN PER EFFETTUARE I TAMPONI

CAMPLI è pronta per la prima fermata del drive in che la Asl sta organizzando in queste ore in un dettagliato programma, in tutta la provincia di Teramo. I cittadini si potranno recare al Pala Borgognoni per effettuare i tamponi su prescrizione del proprio medico curante. Lo ha spiegato oggi il Sindaco Federico Agostinelli intervenendo stamattina alla Rassegna stampa di R 115 in onda tutti i giorni dalle ore 7.

