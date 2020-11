ECCO DOVE E QUANDO, DA LUNEDI 23 NOVEMBRE, SI POTRANNO FARE I TAMPONI IN TUTTA LA PROVINCIA DI TERAMO

La Asl rende noto tutti i punti con orari dei Drive Test che partiranno in tutta la provincia di Teramo da lunedi 23 novembre. Il servizio sarà erogato tutti i giorni in contrada Casalena a Teramo, a Tortoreto il martedi e il venerdi, (Nereto compresa che va inserita in Tortoreto). Ad Isola del Gran Sasso, il lunedi e il giovedi pomeriggio, a Montorio il venerdi e il martedi pomeriggio, a Campli il mercoledi e il sabato, ad Atri il mercoledi e il sabato, a Roseto il lunedi e il giovedi.

Di seguito tutti i dettagli con i riferimenti dei comuni dove devono recarsi per ogni punto, il più vicino possibile. Tutto questo dalla prossima settimana. Si ricorda che occorre la richiesta del medico curante.