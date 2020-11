VIDEO / ECCO I DATI DEI CONTAGI ALLE CASE DI RIPOSO, A CIVITELLA POSITIVI 55 TRA OSPITI E PERSONALE. IL PUNTO DEL PRESIDENTE DEL CDA ELISABETTA CANTORE

C'è attesa per. il risultato dei tamponi sui campioni definiti dubbi per avere un quadro completo della situazione alla casa di riposo 'Alessandrini' di Civitella del Tronto. Al momento i dati ufficiali parlano di 35 positivi sui 69 anziani ospiti e di 20 contagiati sui 56 tra medici e infermieri che lavorano alla Residenza sanitaria.

In mattinata la Asl ha inviato due medici dell'Usca per la valutazione di eventuali sintomatologie, in attesa di prendere ulteriori provvedimenti oltre l'isolamento fiduciario di quelli già individuati quali contatti di positivi.

In ogni caso sarà determinante il tampone di verifica dei casi dubbi: a Civitella tra il personale ne sono 13 (e 23 negativi), tra gli ospiti ce ne sono 10 (e 24 negativi), a Teramo un tampone dubbio tra gli ospiti, a Nereto in totale 7 dubbi (4 tra i dipendenti e 3 tra gli ospiti).

Sotto monitoraggio ci sono anche le altre case di riposo: a Nereto ci sono due positivi tra il personale e un positivo tra gli anziani; alla De Benedictis di Teramo due positivi tra il personale e un tampone dubbio tra i 184 ospiti della residenza anziani.

ASCOLTA QUI ELISABETTA CANTORE (PRESIDENTE ASP 1)