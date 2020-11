COVID ALLA CASA DI RIPOSO ALESSANDRINI, DUE ANZIANI POSITIVI SUI 35 CONTAGIATI FINISCONO IN OSPEDALE, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

In data odierna si è svolto il tavolo tecnico di lavoro per la gestione dell’emergenza pandemica in atto nelle strutture dell’Azienda Pubblica Servizi alla persona (ASP1) della provincia di Teramo, presso la casa di riposo Alessandrini di Civitella. Erano presenti all'incontro, il neo nominato Direttore Sanitario della ASL di Teramo, dott. Maurizio Brucchi, unitamente al Presidente della ASP 1, Avv Elisabetta Cantore, al membro del C. D. A. Avv Alberto Covelli, alla direttrice f. f. dott.ssa Sandra Di Domenico, al responsabile COVID ASP 1 dott. Francesco Sbraccia, al Direttore dell’Unità Operativa, dott. Valerio Profeta, al Primario dell’unità Operativa Complessa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Teramo, dott. Francesco Delle Monache, ed all’assessore del Comune di Civitella, Gennarino Di Lorenzo, presente su mandato del sindaco di Civitella dott.ssa Cristina Di Pietro. Tra i presenti, in rappresentanza della cooperativa Filadelfia, che gestisce i servizi socio-sanitari di assistenza agli ospiti, Erso Nori e Paola Palucci. Il coordinamento dei lavori dell’assise, in capo alla Presidente dell’ASP 1 di Teramo e al Direttore dott. Brucchi, ha evidenziato e confermato che tutti gli ospiti sono stati controllati, presso la struttura, da 5 medici di cui due messi a disposizione dell’Usca e tre dalla ASP.

Gli ospiti sono stati visitati e sono stati ripetuti i tamponi a tutti per un numero complessivo di 112 test diagnostici eseguiti. Attualmente 2 utenti dei 35 anziani positivi hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero, gli altri sono tutti in buone condizioni, con un monitoraggio H24. La cooperativa ha garantito la copertura completa dei turni con l’impiego di tutto il personale necessario. Già nella giornata di ieri si è provveduto all’isolamento di tutte le persone contagiate, il personale sanitario è dotato dei dispositivi di sicurezza adeguati e nella giornata di lunedì sarà effettuato un ulteriore importante rifornimento di ogni presidio necessario. Per motivi precauzionali e per contenere la ulteriore possibilità di contagio la refezione interna è stata sospesa e si è passati al veicolato esterno tramite l'azienda PAP e, pertanto, sono stati esternalizzati anche anche i servizi di lavanderia.

La situazione è al momento sotto controllo. La ASL é al fianco dell'ente nella gestione dell'emergenza sanitaria, garantendo un monitoraggio costante ed un intervento celere ed efficiente a tutela della salute degli ospiti e del personale.