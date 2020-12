COVID, VACCINO GRATIS DA GENNAIO, MA SOLO IN AUTUNNO SAREMO TUTTI PROTETTI

Una vaccinazione massiccia, in Italia, nel migliore degli scenari, sarà completata solo tra l'estate e l'autunno. Questo però non significa che i primi risultati concreti non possano arrivare prima. A luglio, scrive Il Messaggero, si spera di avere almeno 20 milioni di italiani immunizzati. E secondo Sergio Romagnani, già docente Immunologia clinica e professore emerito dell'Università di Firenze, in primavera potremmo essere vicini a una zona di sicurezza: «Se riusciremo, per allora, a vaccinare i 4,4 milioni di ultra ottantenni, e a seguire i settantenni, avremo non solo salvato molte vite, ma ridotto il peso dei malati Covid-19 sugli ospedali e sulle terapie intensive. A questo aggiungiamo la protezione assicurata a medici e infermieri». Dopo il via libera nel Regno Unito al primo vaccino anti Covid (Pfizer-BioNTech) il piano dell'Italia, illustrato a grandi linee ieri al Senato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, diventa ancora più urgente. Sul sito del Ministero, ieri sera, è stato anche diffuso il calendario teorico della consegna delle dosi dei vaccini, sempre ipotizzando che siano tutti autorizzati quelli opzionati dall'Italia: