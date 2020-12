VIDEO / COVID, SI FA LA TELERIABILITAZIONE NEI CENTRI SAN STEF.AR

La riabilitazione con l’emergenza Covid non si è fermata. Per garantire il contatto stretto con il paziente è arrivata la teleriabilitazione. Nei cinque centri San Stef.Ar della provincia di Teramo (Alba Adriatica, Atri, Roseto, Teramo e Sant’Egidio), sono tanti i pazienti trattati via web. Da luglio, poi, il centro San Stef.Ar grazie ad una convenzione con la Asl è diventato centro di riferimento per le persone affette da autismo.

GUARDA QUI IL SERVIZIO E L'INTERVISTA ALLA DOTTORESSA ARLESIANA LALLI