VIDEO / PARTE MERCOLEDI LO SCREENING DI MASSA IN PROVINCIA DI TERAMO, 200 MILA TAMPONI SUL 60% DELLA POPOLAZIONE

Saranno almeno 200 mila i tamponi che verranno distribuiti alla popolazione della provincia di Teramo per lo screening di massa che partirà mercoledi prossimo in tutta la provincia. La Asl stima che a presentarsi a fare i tamponi sarà il 60% - 70% della popolazione. Si costituiranno una serie di postazioni sul modello delle elezioni politiche in tutti i comuni. Sarà fatta a questo proposito una comunicazione di massa nei prossimi giorni.

ASCOLTA QUI DI GIOSIA