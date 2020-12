"TERAMANI FATEVI IL TAMPONE", PARTE TRA GIOVEDI E VENERDI' IL MAXISCREENING COVID

Partirà tra giovedì e venerdì la grande campagna di screening di massa per il Covid in provincia di Teramo. Anche se il numero dei tamponi già disponibili non è ancora sufficiente, si darà comunque avvio alla campagna, in tutti i siti dei drive in già organizzati dalla Asl. Il Direttore generale Di Giosia ha in animo di tematizzare le operazioni, facendo screening di categoria: le scuole, gli operatori delle Forze dell’Ordine. I sindaci prevedono un coinvolgimento diretto delle protezioni civili locali, ma importante è l’appello alla popolazione, ai trecentomila teramani che dovrebbero sottoporsi allo screening