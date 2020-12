CORONAVIRUS, AL VIA DA DOMANI LO SCREENING DI MASSA IN PROVINCIA DI TERAMO: ECCO DOVE E QUANDO

Al via lo screening di massa in provincia di Teramo così come voluto dalla Asl. I primi comuni a partire saranno: Castiglione Messer Raimondo e Montefino al via da domani mattina. Il primo comune guidato da Vincenzo D'Ercole: Castiglione Messer Raimondo accoglierà i cittadini nella piazza antistante la sede della croce rossa in contrada Piane di Castiglione a partire dalle ore 10. E sempre domani sarà la volta del comune di Montefino che allestirà l'accoglienza cittadini nella sala polifuzionale. Il Sindaco Ernesto Piccari svolgerà l'operazione tamponi di massa nei giorni 11, 12 e 13 perchè, spiega, c'è una popolazione di mille residenti e per evitare assembramenti è giusto prendersi almeno tre giorni. A Civitella del Tronto, il sindaco Cristina Di Pietro riferisce che lo screening si svolgerà sabato e domenica prossimi nella zona industriale di Villa Lempa.

Mentre a Crognaleto, il comune guidato da Giuseppe D'Alonzo lo screening è previsto per sabato 12 dicembre presso il centro polifunzionale di protezione civile sito nel complesso artigianale di Nerito.

A Cermignano, il sindaco Febo Di Berardo invece, assicura che lo screening si farà domenica 13 dicembre in prossimità della sede municipale. Nella Valle Siciliana, il 12 e il 13 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 l'appuntamento è al piazzale antistante il Santuario dove si parcheggerà mentre alla palestra del polo nuovo si svolgerà lo screening di massa, spiega il sindaco di Isola Andrea Ianni. Screening anche a Castellalto dove partirà domenica e andrà avanti per una settimana essendo 7.700 i residenti del comune ed occorre essere ben distanziati. Si svolgerà nell'ex autoporto di Villa Zaccheo, in un'area di tre ettari , e in una seconda location ancora da decidere a Castelnuovo. Il Sindaco Vincenzo Di Marco spiega che il tutto avrà inizio alle 9,30 e andrà avanti fino alle 16 di ogni giorno. La macchina della Asl si è messa in gran movimento. La prossima settimana, invece, sarà la volta dei comuni più grandi. A Teramo i giorni dovrebbero essere quelli dal 17 al 20 dicembre ma il calendario Asl è in fase di aggiornamento.