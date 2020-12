SCREENING DI MASSA, SCOVATI CINQUE POSITIVI, OGGI ECCO L'ELENCO DEI COMUNI ATTIVI

Sono cinque i positivi scovati ieri durante lo screening di massa. Questi i numeri nel dettaglio: Bisenti 223 tamponi, un positivo; Castiglione 142 tamponi nessuno positivo; Civitella 276 tamponi, due positivi; Crognaleto 252 tamponi nessuno positivo; Isola 573 tamponi, un positivo; Montefino 138 tamponi nessuno positivo; Morro d'Oro 149 tamponi, un positivo; Tortoreto 512, nessuno positivo.

Oggi saranno attivi i comuni di Arsita, Bisenti, Castellalto, Castilenti, Cermignano, Civitella del Tronto, Isola del Gran Sasso, Montefino, Morro d'Oro, Torricella e Tortoreto. La prossima settimana proseguiranno gli screening in Val Vibrata. A Sant'Omero i test saranno effettuati il 18 e 19 nella sala polifunzionale , la sala Rodari a Poggio Morello e nel locale parrocchiale a Garrufo. A Corropoli dal 16 al 19. Ad Ancarano sabato in attesa di conferma della Asl. A Controguerra da mercoledì (ore 15-20) fino a venerdi e sabato (9.30-13.30) nell'enoteca comunale e nella piazzetta antistante piazza Garibaldi. A Nereto, da stabilire la data ma i locali saranno la sala Allende e la palestra dell'elementare. A Torano, il 19 (14-19) ed il 20 (9-19) in attesa di conferma nella sede della Protezione civile in Comune e in una struttura parrocchiale.