SCREENING DI MASSA A TORTORETO, INDIVIDUATI SEI POSITIVI

Ringrazio la ASL Teramo e la Protezione Civile Regionale che ci hanno supportato nelle operazioni di questi giorni. In particolare, un ringraziamento va al Dottor Maurizio Brucchi ed al Direttore dell’Agenzia Regionale della P.C. Mauro Casinghini, per la loro collaborazione nonché per averci fatto visita durante i test.

Un sentito ringraziamento va ai cittadini che, con grande coscienza civile, si sono sottoposti al tampone rapido, tutelando così la propria e l’altrui salute.

Un sincero e caloroso ringraziamento va, poi, alla Protezione Civile Tortoreto “Matteo Vannucci”, alla Associazione Nazionale Carabinieri Alba Adriatica ed alla Confraternita della Misericordia Tortoreto, che ci hanno fornito un grande supporto organizzativo ed amministrativo, assieme al personale dell’Ente, in particolare il Settore Manutenzione e Protezione Civile ed il Settore Ragioneria, oltre ai singoli dipendenti che si sono resi disponibili a offrire collaborazione.

Mi permetto però di rivolgere il più grande ringraziamento al personale sanitario che si è reso disponibile in questa operazione tanto delicata quanto fondamentale. Ringrazio quindi la Dott.ssa Alfonsi, la Dott.ssa Alina, il Dott. Annarumma, il Dott. Arcieri, la Dott.ssa Beltramba, il Dott. Chicchirichì, la Dott.ssa Cintioni, la Dott.ssa Cuasito, il Dott. Del Sasso, la Dott.ssa Di Giacopo, il Dott. Di Giovanni, il Dott. Di Giuliantonio, la Dott.ssa Di Marco, la Dott.ssa Di Pietro, la Dott.ssa Facciolini, il Dott. Ferri, la Dott.ssa Foglia, la Dott.ssa Furia, il Dott. Galiffi, la Dott.ssa Lepore, il Dott. Mannarini, la Dott.ssa Pancottini, il Dott. Piccioni, la Dott.ssa Ricci, la Dott.ssa Salvi, la Dott.ssa Santarelli il Dott. Scardecchia, la Dott.ssa Speca, la Dott.ssa Tripi, la Dott.ssa Ulissi, la Dott.ssa Urbani per aver fornito la loro professionalità in maniera volontaria, nell'interesse della collettività tortoretana.

Non ultimi, ringrazio il Sig. Giulio Pedicone, per aver messo a disposizione gratuitamente il locale ed il personale della discoteca Blu Max, e la Dirigente Scolastica per aver messo a disposizione le palestra dei due plessi scolastici.

Siamo ormai tracciati da diverse settimane, grazie anche alla postazione Drive-Test, organizzata dalla ASL Teramo già dal mese di Novembre in Via Napoli, ma non si deve abbassare la guardia. Rispettiamo le regole affinché la nostra collettività possa presto uscire , insieme all’Italia tutta, da questa pandemia sanitaria.