E’ STATO UN RISULTATO TUTTO SOMMATO DELUDENTE, QUELLO CHE HA INTERESSATO LO SCREENING A TERAMO CITTA’. LO HA DETTO A CONSUNTIVO DELLO SCREENING DI MASSA, IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI TERAMO.
«IL 19% DELLE PERSONE CHE SI SONO PRESENTATE ALLO SCREENING E’ UN RISULTATO AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE DELLA ASL , CI ASPETTAVAMO CHE LA POPOLAZIONE RISPONDESSE DI PIU’. NON C’E’ STATA LA COLLABORAZIONE E SUI MEDICI DI BASE MA A QUESTO PROPOSITO VERIFICHEREMO TUTTO, TIREREMO LE SOMME E VEDREMO CHI HA COLLABORATO E CHI HA PARTECIPATO. RISCONTREREMO QUANTI CON IL TEST MOLICOLARE RISULTERANNO EFFETTIVAMENTE POSITIVI. PER LA ASL SONO STATE 140 LE PERSONE TROVATE POSITIVE A TERAMO».
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VIDEO / SCREENING DI MASSA, DI GIOSIA: «RISULTATO DELUDENTE, SOLO IL 19%, SCOPERTI 140 POSITIVI», MEDICI DI BASE QUASI ASSENTI
E’ STATO UN RISULTATO TUTTO SOMMATO DELUDENTE, QUELLO CHE HA INTERESSATO LO SCREENING A TERAMO CITTA’. LO HA DETTO A CONSUNTIVO DELLO SCREENING DI MASSA, IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI TERAMO.