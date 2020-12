VIDEO / FERVONO I PREPARATIVI AL MAZZINI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID, UNICA TAPPA IN ABRUZZO

Lavori in corso al secondo lotto dell'ospedale Mazzini di Teramo per accogliere al meglio la giornata dedicata ai primi 135 persone del mondo della sanità che saranno vaccinate domenica 27 dicembre in tre trance.

