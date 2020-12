VIDEO / IN VIAGGIO, SCORTATI DALL'ESERCITO I PRIMI VACCINI ANTICOVID DELLA PFIZER BIONTECH, A TERAMO ARRIVERA' DOMENICA ALLE 7

Sta arrivando in Italia il vaccino della Pfizer-Biontech con il quale domenica prossima inizierà simbolicamente la campagna di massa per cercare di uscire dall'incubo del coronavirus. La prima fornitura potrebbe giungere entro Natale, una sorta di regalo per un Paese che sarà in zona rossa. I tir dell'azienda farmaceutica con le 9.750 dosi lasciano in queste ore il Belgio e dai confini italiani saranno scortati dalle forze dell'ordine.

Per questa operazione entrerà in campo la Difesa con Aeronautica, Esercito e Marina per l'Operazione Eos. La prima vaccinazione di operatori sanitari e ospiti e personale delle Rsa avverrà in tutte le regioni domenica (o nei giorni immediatamente successivi).

Tutti sapranno per tempo dove andare a farsi il vaccino e quando. E per gli indecisi, da fine gennaio sarà avviata una campagna di comunicazione molto invasiva e molto persuasiva sulle vaccinazioni. Ci sarà un call center ed un sito.

