DOMANI SU CERTASTAMPA LA DIRETTA DEI PRIMI VACCINI COVID A TERAMO

In occasione del “Vaccine day” abruzzese, che avrà quale teatro l’ospedale di Teramo, domani alle 8 il nostro sito seguirà in diretta l’arrivo dei vaccini per il Covid all’ospedale di Teramo e poi, alle 10, sempre in diretta seguiremo la conferenza stampa dell’assessore Verì, del direttore della Sanità abruzzese D’Amario e dei vertici della Asl di Teramo. Sempre in diretta, seguiremo anche le prime vaccinazioni.