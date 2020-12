FOTO/ CONSEGNATE LE 135 DOSI DEL VACCINO ANTI COVID ALL'OSPEDALE MAZZINI DI TERAMO: DI GIOSIA RICEVE IL CONTENITORE

Sono arrivate alle 7,30 di stamattina le 135 dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer a bordo di un mezzo refrigerato dell'esercito alla caserma del nono reggimento alpini "Pasquali Campomizi". Il mezzo era partito alle 6,30 per raggiungere il secondo lotto dell'ospedale di Teramo, che ospiterà, oggi, alle 10, il "Vaccino day". Polizia di Stato e Polizia Locale controllano l'ingresso del secono lotto. Alla Asl di Teramo, scelta come punto di somministrazione per tutto l'Abruzzo del vaccino anti-Covid stanno arrivando, da tutta la regione 132 operatori sanitari che si sono iscritti sulla piattaforma di coloro che si vogliono vaccinare. I 33 operatori per ogni Asl abruzzese, a cui si aggiungeranno tre anziani ospiti della casa di riposo "De Benedictis" di Teramo , saranno vaccinati negli ambulatori della Cardiologia, al pianterreno del secondo lotto. Il primo ad essere vaccinato sarà ilo dirigente del reparto di cardiologia: Cosimo Napoletano.

