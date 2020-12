VIDEO/ PARLANO I PRIMI VACCINATI: «IL VIRUS HA I GIORNI CONTATI»

Vinceremo la battaglia in corso contro il Covid 19. Ne sono certi i medici abruzzesi che oggi, in 135, si sono sottoposti a vaccinazione nel secondo lotto del Mazzini all presenza dei vertici della sanità e dell'assessore Nicoletta Verì. A fare da intervistatore il direttore sanitario Maurizio Brucchi tra vecchie e nuove conoscenze.

GUARDA QUI IL TOUR DEI PRIMI VACCINATI