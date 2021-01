DOMANI AL VIA LA VACCINAZIONE ANTI COVID A GIULIANOVA, 130 LE DOSI AL PERSONALE SANITARIO

Domani, sabato 2 gennaio prenderà il via anche nei 4 presidi ospedalieri della Asl di Teramo la somministrazione dei vaccini anti-covid sul personale sanitario iscritto nell’apposita piattaforma.

Una campagna importante, che proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di vaccinare il maggior numero di persone e frenare la corsa del virus. A Giulianova è tutto pronto per iniziare la procedura. A Giulianova si sono recati in visita il direttore Generale Di Giosia e il Direttore sanitario Brucchi per fare il punto della situazione e per consegnare un Rool-up con la scritta “Grazie di cuore ai nostri eroi” come segno di gratitudine del lavoro svolto da tutto il personale. Saranno circa 130 i dipendenti del nosocomio giuliese che verranno vaccinati in questa prima tranche, in attesa che la fornitura richiesta arrivi con cadenza costante.

L'invito è quello a vaccinarsi, occorre raggiungere almeno il 70% delle persone per poter parlare di immunità di gregge.