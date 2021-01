COVID, FOCOLAIO ALLA RSA L’ISOLA DELLE CAMELIE

Un focolaio con 28 contagiati si sarebbe sviluppato nella residenza per anziani l’Isola delle Camelie di Ancarano. La notizia arriva là sindaco Pietrangelo Panichi sulla scorta del report della Asl. Subito il personale della Usca di Giulianova ha fatto visita nella Rsa per visitare gli ospiti e valutare l’eventuale trasferimento dei casi più urgenti in ospedale.

Scrive il sindaco Panichi, “a seguito di call avuta questa mattina con la Asl di Teramo insieme al Vice Sindaco Silvano Del Cane ed alla titolare della struttura, si è stabilito che saranno attivate le procedure di informazione ai famigliari e successivo trasferimento degli ospiti nelle strutture Covid della Asl di Teramo”.