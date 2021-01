ABRUZZO "GIALLO" ALTALENANTE, STATO DI EMERGENZA NAZIONALE FINO A TUTTO LUGLIO

Il sogno di una zona gialla continuativa per l'Abruzzo si è spento davanti alle nuove restrizioni che il governo varerà, con un nuovo decreto della Presidenza del consiglio, almeno fino al 15 gennaio. In ogni caso in Regione sono convinti che, salvo i weekend che saranno contrassegnati dal colore arancione, da domani l'Abruzzo sarà in giallo, con la riapertura di bar e ristoranti. E con la possibilità di puntare addirittura al bianco semmai la nuova fascia sarà inserita nel nuovo Dpcm per le regioni che dovessero scendere sotto lo 0,5 di Rt. Ma sono solo ipotesi.

Intanto il Governo, scrive il Messaggero, sta per prorogare lo stato di emergenza nazionale (scade il 31 gennaio), fino a luglio. In arrivo, infatti, la proroga di ben sei mesi dei poteri speciali del governo, Nuovo Dpcm il 15 per estendere a fine gennaio le strette su spostamenti e visite. Rt: mezza Italia sarà rossa o arancione, il Lazio rischia: in base ai nuovi parametri, da domenica prossima solo Sardegna e Molise forse saranno gialle. Scuola, Regioni in ordine sparso. L'Abruzzo è deciso a riaprire domani tutte le scuole in pausa natalizia e dall'11 gennaio le superiori in presenza al 50% e la sua classificazione è tra il giallo e l'arancione, da questo fine settimana, perchè domani e dopodomani saremo regione gialla, il 9 e il 10 torneremo arancione.