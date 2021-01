PRIMA DONAZIONE DI ORGANI DEL 2021 ALL'OSPEDALE MAZZINI

Dopo diversi mesi di grosso impegno per la drammatica seconda ondata pandemica, si spera di poter andare verso la chiusura della Rianimazione Covid di Teramo in conseguenza al decremento del numero di pazienti particolarmente critici; essa rimane in ogni caso prontamente disponibile per ogni eventuale necessità.

In questi mesi le Rianimazioni hanno lavorato a pieno ritmo nei distinti reparti e percorsi Covid e non Covid; nelle ultime settimane inoltre, grazie alla generosità della famiglia di una paziente deceduta è stato possibile effettuare il primo prelievo di organi del 2021 e permettere così il trapianto per un paziente in attesa in un Ospedale Romano.

Il processo di donazione e trapianto, soprattutto in tempi di pandemia, è il risultato della sinergia di una rete straordinaria, quella dei trapianti, che continua a lavorare senza sosta per dare speranza ai tanti pazienti in attesa.

“L’intero processo donativo avvenuto nell’Ospedale di Teramo – dichiara il Direttore Generale della Asl – “ha visto lavorare oltre alla Rianimazione, tanti altri specialisti e professionisti dei reparti e dei servizi interessati, in rete con il Centro Regionale Trapianti di L’Aquila e Il Centro Nazionale Trapianti: una realtà d’eccellenza.”