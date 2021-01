LA REGIONE SCEGLIE 41 ASPIRANTI DIRETTORI SANITARI, ASL TERAMO VERSO LA CONFERMA DI BRUCCHI

Sono 41 i medici che, all’esito del concorso bandito, la Regione ha giudicato idonei ad aspirare alla carica di direttore sanitario in una delle ASL abruzzesi. Quarantuno nomi, scelti da una commissione che ha dovuto valutare anche il curriculum professionale degli aspiranti all’incarico. Saranno adesso i direttori generali a dover scegliere, tra quei quarantuno nomi, quello che ritengono più adatto a firmare un contratto che dovrà avere una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Per la Asl di Teramo, anche alla luce dell’ottimo lavoro svolto in questi ultimi mesi, ovvero da quando è stato nominato direttore sanitario facente funzioni, appare più che scontata la nomina di Maurizio Brucchi, ex sindaco di Teramo, responsabile dell’unità di senologia del Mazzini. Ecco tutti i nomi: Silvia Aquilani, Angelo Barbato, Consuelo Basili, Mario Braga, Maurizio Brucchi, Mario Campanella, Antonio Caponetti, Franco Caracciolo, Nunzio Castiglione, Antonio Chiacchio, Sabrina Cicogna, Emanuele Ciotti, Vincenzo Di Egidio, Fioravante Di Giovanni, Giancarlo Di Iorio, Rossano Di Luzio, Raffaele Di Nardo, Giovanni Di Santo, Maria Bernardette Di Sciascio, Vincenzo Di Serafino, Roberto Di Silvestre, Pasquale Flacco, Massimo Forlini, Valterio Fortunato, Vincenzo La Regina, Luca Lavazza, Mauro Maccari, Michela Maielli, Pietro Manzi, Enrico Marini, Alfonso Mascitelli, Loredana Mavilla, Angelo Muraglia, Arturo Pasqualucci, Raimondo Pinna, Carlo Polito, Marcello Russo, Rosario Sisto, Sabatino Trotta, Carmine Viola