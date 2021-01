DA DOMANI L'ABRUZZO E' IN ZONA GIALLA, I CONTAGI CRESCONO: FACCIAMO ATTENZIONE AI GIOVANI

Domani l'Abruzzo torna in zona gialla ma il numero dei contagi è in salita. L'ultimo bollettino ne riporta 385 di età compresa fra 2 e 96 anni, concentrati, confermando il trend dell'ultima settimana, soprattutto sulla costa e nell'area metropolitana. Pescara guida ancora la classifica con un incremento di 131 casi, seguono Chieti (+111), Teramo (+95), L'Aquila (+42). Il tasso di positività, calcolato sommando tamponi molecolari (5.276) e test antigenici (2.398), è pari al 5%. Si registrano inoltre 9 decessi, di cui 5 risalenti ai giorni scorsi, e 327 guariti. Aumentano i pazienti in isolamento domiciliare (+46) e i ricoveri in terapia intensiva (+3), restano invariati quelli in area medica (380). Dati che richiedono una gestione più accorta del ritorno in zona gialla, con la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18, musei e mostre dal lunedì al venerdì e la ripristinata circolazione fra i comuni. Possibilità accolte con soddisfazione dagli esercenti, che tuttavia avrebbero preferito tornare gialli da oggi. A Teramo comunque, ieri pomeriggio, per molti, eravamo già gialli a giudicare dalle persone che erano in circolazione, molti giovani adolescenti, come spesso accade, anche senza mascherina.