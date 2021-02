DAL 15 FEBBRAIO AL VIA LE VACCINAZIONI ANTICOVID PER GLI ULTRA 80ENNI, DISABILI E PERSONE FRAGILI. DURERA' DUE MESI

A partire da metà febbraio saranno vaccinati contro il coronavirus gli ultra 80enni abruzzesi. Dopo il vertice tecnico sulla campagna, il cronoprogramma prevede di utilizzare le scorte residue per chiudere, nelle prossime settimane, la copertura per gli operatori sanitari, includendo medici di base e liberi professionisti, per metà mese c'è la volontà di cominciare le somministrazioni con gli anziani. Con una novità importante: nel vertice di ieri si è deciso di mettere su un modello su base territoriale. Saranno le singole Asl, con la supervisione della Regione, a organizzare le operazioni. Una sorta di test generale per quanto potrà avvenire quando la campagna sarà allargata a tutta la popolazione.

Al momento è previsto l'arrivo di 55 mila dosi Pfizer e Moderna entro fine febbraio, ma le cifre si potranno confermare solo settimana dopo settimana. Moderna ha annunciato proprio ieri un taglio del 20 per cento della consegna in arrivo l'8 febbraio. In ogni caso l'obiettivo è chiudere con gli ultra 80enni entro un paio di mesi, per poi cominciare con disabili e malati gravi e cronici. Entro febbraio, scrive Il Messaggero, arriveranno anche i primi vaccini AstraZeneca, ma a quanto pare confermarsi non potranno essere utilizzati per gli over 55.