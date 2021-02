CORONAVIRUS, IN AUMENTO I CONTAGI: OGGI I POSITIVI SONO 509

Oggi in Abruzzo 509 nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 90 anni - 46 Aq, 103 Ch, 303 Pe, 72 Te, mentre 16 casi dei giorni scorsi con residenza in accertamento sono stati attribuiti alle province di appartenenza), eseguiti 4957 tamponi molecolari e 3114 test antigenici, 4 deceduti, 32918 guariti (+178), 10552 attualmente positivi (+326), 461 ricoverati in area medica (+8), 49 ricoverati in terapia intensiva (+1), 10042 in isolamento domiciliare (+317).