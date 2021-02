VIDEO / LA ASL DI TERAMO ORGANIZZA LA VACCINAZIONE OVER 80 CON UN MAXI TEST IN PAESE

La Asl di Teramo sta organizzando una prova generale della vaccinazione Covid per gli Over 80, coinvolgendo un piccolo Comune del Teramano, dove sperimentare logistica e organizzazione. Intanto stanno arrivando i vaccini AstraZeneca per Forze dell'ordine e personale scolastico, con il problema della doppia somministrazione da risolvere.

