ALLA ASL DI TERAMO ARRIVATE LE PRIME DOSI DI ASTRAZENECA DESTINATO A FORZE DI POLIZIA E PERSONALE SCOLASTICO

Sono arrivati oggi alla Asl di Teramo le prime dosi del vaccino AstraZeneca destinati come dispone il protocollo in corso, alle forze di polizia, al personaole scolastico e agli agenti penitenziari. Si tratta di 1.300 dosi. Sempre oggi sono giunte anche, 2340 dosi di vaccino Pfizer. A causa del caos in corso per la crisi di Governo, pero, non si sa ancora come procedere. La Asl teramana è prontissima ad iniziare e lo farà prima di questo fine settimana inziando con gli over 80 da un piccolo comune del teramano che pero' ancora non viene reso noto. La macchina sanitaria è comunque pronta.