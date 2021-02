VIDEO / LA GIORNATA DEL MALATO RAFFORZA I RAPPORTI CON L'OSPEDALE BAMBIN GESU'

In occasione della 29^ Giornata del Malato, la Asl di Terao ha inaugurato oggi il Corso di Laurea in Infermieristica con l’Ospedale Pediatrico Bambimo Gesù di Roma. Per il primo corso ci sono già 40 iscritti.

ASCOLTA QUI E SU R115 MARIELLA ENOC