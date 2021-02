VIDEO / GIULIANOVA SOTTO STUDIO, COSTANTINI: “E’ COLPA DELLA VARIANTE INGLESE”

Il presidente della Regione Abruzzo ha istituito il monitoraggio intensivo nel comune di Giulianova. Il motivo è legato alla scoperta della variante inglese in alcuni tamponi analizzati. Per questo motivo, dunque, ora Giulianova rischia di finire in zona rossa.

