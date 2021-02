VIDEO / VARIANTE INGLESE E SITUAZIONE VACCINI IN ABRUZZO, TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE NELL'APPROFONDIMENTO DI REBUS (R115)

C'è l' impennata dei contagi in Abruzzo. I dati sull'emergenza sanitaria continuano a peggiorare. Il bilancio delle vittime sale a quota 1.538 in Abruzzo. Il presidente Marco Marsilio ha lanciato l'allarme ieri in mattinata. È in programma oggi la riunione della cabina di regia che dovrà valutare i dati dell'epidemia nella nostra regione. Una situazione molto preoccupante che potrebbe portare, quasi certamente, da domenica, l'Abruzzo di nuovo in zona arancione. A preoccupare è la variante inglese che sta mettendo a dura prova anche la vicina Giulianova: un abruzzese su due ne è colpito.

Di questo abbiamo parlato nella trasmissione Rebus con il direttore sanitario Maurizio Brucchi e il coordinatore della rete covid della Asl di Teramo: Francesco Delle Monache ma anche con un esperto virologo dell'Izs e con due rappresentanti della Cgil e della Cisl.

