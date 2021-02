VIDEO / IL COMUNE DI ANCARANO HA VACCINATO I SUOI 70 ANZIANI, PARTE LA PIATTAFORMA PER VACCINARE ANCHE GLI STUDENTI

Sucesso per la sperimentazione che ha visto impegnato, in via sperimentale, oggi, il Comune di Ancarano nella primo turno di vaccinazione degli over 80. Soddisfatto il Sindaco Panichi e la Asl che, tramite il direttore sanitario: Maurizio Brucchi annuncia anche l'apertura della piattaforma regione per la disponibilità alla vaccinazione degli studenti. In poco più di tre ore, sono stati vaccinati 70 anziani in presenza, ed otto a casa.

