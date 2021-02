CORONAVIRUS, QUARESIMALE: “VACCINI, BENE LA PRIORITÀ AI DISABILI”

“Piena sintonia e soddisfazione” sono state espresse dall’assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, per la decisione dei responsabili sanitari regionali di prevedere i disabili tra le categorie prioritarie da vaccinare contro il Covid-19. “E’ una scelta che sottoscrivo e in favore della quale avevo stimolato in piu’ occasioni l’attenzione delle autorita’ sanitarie – ha aggiunto l’assessore -. La decisione, comunque, dimostra la volonta’ della Regione Abruzzo di mettere davanti a tutti i soggetti piu’ deboli, sanitariamente piu’ vulnerabili. La sensibilita’ mostrata dall’assessore alla Sanita’ Nicoletta Veri’ e dal coordinatore regionale per le attivita’ di vaccinazione, Maurizio Brucchi, testimonia quanto sia alto il livello d’attenzione delle autorita’ regionali, anche perche’ l’Abruzzo e’ tra le primissime regioni in Italia ad aver assunto una decisione del genere”