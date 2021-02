VIDEO / NUOVI CONTAGI AL MAZZINI: PARTONO LE DENUNCE E I TAMPONI

Mentre la direzione sanitaria al momento non commenta e si affida alle note ufficiali della Asl, a proposito del focolaio covid al Mazzini e’ dura la presa di posizione del Sindaco di Teramo, presidente del comitato dei sindaci: “e’ gia’ accaduto un anno fa, situazione preoccupante e inaccettabile con contagi sempre più in aumento”. Ennesima figuraccia della Asl e della direzione: in primis di Maurizio Di Giosia. Chiesta una relazione sull'accaduto.

ASCOLTA QUI E SU R115 IL SINDACO DI TERAMO