VIDEO / GLI ANZIANI ASPETTANO IL VACCINO TRA RITARDI E DISAGI

Avvio con numerosi problemi della campagna vaccinazione degli over 80 a Teramo. Circa tremila persone sono gli anziani interessati fino alla prossima settimana, si sono registrati diversi problemi per moduli mancanti e attrezzature che non c'erano. C'è stato un grande lavoro dei volontari. La vaccinazione è partita in grande ritardo al Palazzetto dello Sport.

