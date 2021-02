DITO PUNTATO CONTRO LA DISORGANIZZAZIONE ASL SU VACCINI OVER 80 E CONTAGI AL MAZZINI, IL NIDO PINOCCHIO CHIUSO FINO AL 9 MARZO

Preoccupa purtroppo la situazione ospedaliera: come Autorità Sanitaria Locale e Presidente del comitato ristretto dei Sindaci ho scritto ai vertici ASL chiedendo chiarimenti sulla situazione contagi Covid all’interno dell’ospedale Mazzini dove è stato riscontrato un focolaio che ha già causato 33 positivi al Covid, appartenenti a reparti differenti; abbiamo richiesto una puntuale relazione per conoscere la causa della catena dei contagi e cosa la ASL farà per tamponare il diffondersi del virus. Il presidio ospedaliero cittadino va assolutamente salvaguardato e tenuto in sicurezza poiché rappresenta il luogo di cura per tutte le patologie mediche». E' l'analisi del Sindaco Gianguido D'Alberto che affida ai social». Ieri l’avvio delle vaccinazioni è stato problematico, con numerosi disagi e disguidi organizzativi, dalla carenza di materiali, dei moduli di autocertificazione, ai dispositivi di protezione individuale per i vaccinatori. Non sono mancate le proteste e le segnalazioni, come quella di anziani ancora in attesa di essere chiamati, nonostante abbiano fatto l’iscrizione sul portale telematico della Regione. Un grande lavoro, per mettere mano, alle inadempienze della Asl, è stato svolto dal vice sindaco Giovanni Cavallari e dal Coc.