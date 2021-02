DUE CASI POSITIVI AL COVID ALLA SCUOLA DE ALBENTIIS, SOSPESA L’ATTIVITÀ IN PRESENZA

Nella giornata odierna l’amministrazione comunale è venuta a conoscenza di due casi positivi all’interno del plesso De Albentiis di via del Baluardo: il primo riconducibile ad uno studente, il secondo al personale ausiliario.

Al fine di poter svolgere analisi e tracciamento approfonditi e puntuali, secondo il principio di precauzione che deve sempre contraddistinguere l’azione amministrativa specie in questa emergenza, ed in applicazione della circolare ASL, l’azienda sanitaria ha consigliato di procedere alla sospensione dell’attività didattica in presenza. Pertanto in serata il Sindaco ha provveduto ad emanare specifica ordinanza. Nella giornata di domani verranno fissati i tempi per i tamponi di tutta la popolazione scolastica coinvolta e, conseguentemente, verranno fissati i tempi per la riapertura del plesso.