COVID, L'ABRUZZO RESTA BICOLORE. SCUOLE VERSO LA CHIUSURA TOTALE, PROROGA DELLA DAD

A un anno esatto dal primo caso di Covid, l'Abruzzo conserva per ora la fascia arancione almeno per un'altra settimana, ma le province di Pescara e Chieti restano zona rossa e il governatore, Marco Marsilio, sta pensando seriamente di chiudere tutte le scuole della regione. Per il governatore le varianti corrono molto più del ceppo originario e le zone rosse, al momento, sembrano non bastare per apprezzare una regressione. Per questa ragione nel giorno che ha certificato la permanenza in arancione dell'Abruzzo, nonostante la Cabina di regia abbia inserito la regione tra quelle a rischio alto, emerge soprattutto tra i sindaci, con i principali dei quali Marsilio ieri ha parlato, la volontà di evitare il più possibile le lezioni in presenza. La questione è stata affrontata, ieri sera, anche nel corso di una riunione della locale Unità di crisi. Nelle prossime ore il provvedimento potrebbe trovare corpo in un'ordinanza; per le superiori la proroga della didattica a distanza è sicura. Per le altre scuole c'è il problema legato a chi lasciare i figli.