NON SI SA COME VACCINARE DUEMILA ANZIANI A CASA E PER LE CATEGORIE FRAGILI NON C'E' ANCORA UNA DATA DI INIZIO, CAOS PER GLI EDUCATORI DEI DISABILI

Non si conoscono ancora i tempi per le vaccinazioni a domicilio da fare agli ultraottantenni e alle categorie più fragili. I dubbi sono di varia natura: per cominciare dalla Asl ancora non trapela la data di inizio ma soprattutto esisterebbero problemi di natura tecnica per il trasporto dei vaccini. Ieri la campagna, scrive Il Messaggero, si è conclusa a Teramo nei 4 siti deputati: in provincia avrà il suo epilogo nel weekend a Giulianova. Poi dovrebbe partire quella a domicilio. A detta del direttore del Dipartimento di assistenza sanitaria territoriale, Valerio Profeta, «c'è un problema per Pfizer e Moderna che sono poco maneggevoli da trasportare, si alterano facilmente con il movimento, pertanto o si attende una modalità di vaccino più stabile oppure bisogna trovare un modo di trasporto che non permetta il movimento dei liquidi». Vedremo come la Asl li risolverà. Così come non si sa che fine faranno i 20 operatori scolastici o meglio educatori che assistono i disabili nelle scuole e che ancora non vengono vaccinati. La patata bollente è nelle mani del direttore sanitario ed oggi sen ne dovrà sapere di più.