VIDEO / PER COLPA DELLA VARIANTE INGLESE ANCHE TERAMO RISCHIA LA ZONA ROSSA

C’è il rischio zona rossa anche per la città di Teramo a causa dell’aumento dei contagi per variante inglese in tutto l’Abruzzo. Tra oggi e domani la Regione dopo aver sentito il Ministro Speranza deciderà cosa fare. I dati regionali parlano di un chiaro aumento di contagi soprattutto su Pescara e provincia. Oggi intanto si è riunito in videoconferenza il comitato per l’ordine pubblico presieduto dal Prefetto con una decina di sindaci, quelli della costa teramana, Teramo compreso.

Durante l’incontro il Prefetto ha consigliato di intensificare i controlli anche con interdizione di piazze e vie per questo fine settimana.

