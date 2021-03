VIDEO / FESTA DELLA DONNA, UNA ROSA PER OGNI DONATRICE DI SANGUE

Una rosa per ogni donatrice di sangue. E' il regalo di Fidas e centro trasfusionale per festeggiare l'8 marzo al Mazzini. In attesa della vaccinazione di tutti i donatori.

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA A LUCIDI PRESSANTI SU R115