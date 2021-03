ANCHE A TERAMO SOMMINISTRATE DOSI DEL LOTTO ASTRAZENECA BLOCCATO, MA NON È STATO SEGNALATO ALCUN PROBLEMA

Anche a Teramo sono state somministrate dosi del lotto del vaccino Astrazeneca ritirato? La riposta è: sì. La domanda è stata posta oggi pomeriggio, nel corso del consiglio comunale, dal consigliere di Italia Viva Flavio Bartolini e a rispondergli, nella stessa sede, è stato il presidente della Commissione sanità, Vincenzo Cipolletti. Una decina di giorni fa, sarebbero state somministrate a personale della scuola e forze dell’ordine, le dosi del lotto codice ABV2856 di Astrazeneca, quello che l’Aifa, l’ agenzia del farmaco italiana, ha bloccato. La decisione, è arrivata a seguito della segnalazione di alcuni «eventi avversi gravi», in «concomitanza temporale con la somministrazione di dosi del vaccino». Una decisione assunta in via cautelare, perché non ci sono prove che il vaccino abbia causato gli «eventi avversi» — ovvero problemi circolatori riconducibili a trombosi. In Valle d’Aosta, Toscana, Abruzzo, Campania, Liguria, Basilicata sono state nelle scorse settimane somministrate migliaia di dosi del lotto bloccato, senza che venissero segnalate reazioni particolari. Anche la Asl di Teramo, che sta effettuando tutte le verifiche di caso, non ha alcuna segnalazione di casi di eventi avversi legati al lotto di vaccino bloccato. Neppure la consigliera Maria Rita Santone che ha inoculato il vaccino ha registrato qualcosa di anomale, dunque è andato tutto bene anche per la consigliee comunale.

L’Aifa infatti precisa che «al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi», e spiega che sta «effettuando tutte le verifiche del caso, in collaborazione con i NAS l’istituto Superiore di Sanità». Domani se ne saprà di più.