VIDEO / BRUCCHI: «NEI PROSSIMI GIORNI DIREMO QUANDO VACCINEREMO GLI ABRUZZESI, NON SI POSSONO FARE PREVISIONI. NESSUN PROBLEMA PER I PAZIENTI INOCULATI CON IL LOTTO ASTRAZENECA RITIRATO

"Nei prossimi giorni sapremo dire quando saremo in grado di vaccinare tutti gli abruzzesi. Certo, senza consocere quanti vaccini avremo a disposizione è impossibile fare previsioni. Quello che mi sento di dire a tutti è che bisogna stare tranquilli, arriverà il momento del vaccino per tutte le categorie. Ci vuole pazienza ma stiamo lavorando a questo importante obiettivo nella lotta al Covid. E poter contare, ora, anche sui medici di base e gli specializzandi ci conforta perchè significa avere più risorse umane a disposizione per la campagna". E' la dichiarazione resa poco fa dal direttore sanitario confermato dalla Regione della Asl di Teramo, Maurizio Brucchi durante un incontro con la stampa.

Brucchi spiega anche che: "il lotto sospeso di Astrazeneca (ABV2856) la Asl di Teramo ora non ce l'ha più, lo ha avuto solo a febbraio e non hanno riscontrato effetti collaterali particolari sui pazienti che hanno avuto la somministrazione.

Poi il direttore generale Maurizio Di Giosia ha firmato la delibera con la quale conferma direttori sanitario e amministrativo Brucchi e Santarelli.

Franco Santarelli ha elogiato la squadra di dirigenti e personale amministrativo, consapevole che, mai come in quest'ultimo anno e questi ultimi mesi di emergenza pandemica, "i rapporti verso l'esterno, con cittadini ed utenti della macchina sanitaria pubblica, devono ottimizzarzi. Più dialogo con l'esterno, più supporto nell'utilizzo delle piattaforme".