COVID, QUARANTENA FIDUCIARIA PER IL GRUPPO SQUADRA DELLA TERAMO A SPICCHI

A seguito della comunicazione ufficiale diramata in data sabato 13 marzo da parte della Pallacanestro Roseto riguardo l’individuazione della positività al Covid 19 di due componenti del proprio gruppo squadra (uno dei quali è un atleta del team), la Asl ha preso contatti con il nostro staff sanitario coordinato dalla dott.ssa Chiara Ferri.

Essendosi disputata domenica 7 marzo al PalaMaggetti la gara Liofilchem Roseto vs Rennova Teramo, la Asl di Teramo ha predisposto in via del tutto precauzionale un periodo di quarantena fiduciaria per il gruppo squadra della Teramo a Spicchi, che ha comunque sostenuto due abituali sessioni di tamponi negli ultimi giorni (una in data mercoledì 10 marzo e l’altra in data sabato 13 marzo) con tutti esiti negativi.

Giocatori e staff sono quindi monitorati dalla competente azienda sanitaria locale (già prevista una nuova sessione di tamponi per lunedì 15 marzo) e alla vigilia della seconda fase del campionato di Serie B sono al contempo costretti ad interrompere l’attività, come predisposto dalla Asl di Teramo, in attesa di poterla riprendere quanto prima.