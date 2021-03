ASTRAZENECA, IN ABRUZZO BLOCCATE OLTRE 15 MILA DOSI, OGGI ARRIVA PFIZER

Nella nostra regione sono state blocca oltre 15mila dosi di Astrazeneca dall'Aifa - Agenzia italiana del farmaco che ieri ha comunicato la sospensione del vaccino. Intanto, però, per oggi è in programma l'arrivo di 17.550 dosi di Pfizer, mentre cresce il numero delle somministrazioni che tocca quota 148.238. Stamattina in Abruzzo arrivano quindici vassoi di vaccini Pfizer, che corrispondono a 17.550 dosi e si dovrà tenere conto anche delle seconde dosi ancora da fare.