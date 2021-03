I FARMACISTI PRONTI A VACCCINARE LA POPOLAZIONE CONTRO IL COVID

I farmacisti sono pronti a scendere in campo nella lotta al Covid mentre 16mila dosi extra di Pfizer arriveranno in Abruzzo la prossima settimana. La consegna dei vaccini è stata confermata al Centro ieri sera dal direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Mauro Casinghini. Così, scrive Il Centro, l'Abruzzo prova ad andare avanti nella campagna di immunizzazione nonostante il caso AstraZeneca abbia avuto delle inevitabili ripercussioni anche nella nostra regione. Un esercito di vaccinatori è a disposizione della per le somministrazioni dei vaccini. Sono numeri importanti: 73mila professionisti in tutta Italia, di cui 25mila titolari di farmacia. In Abruzzo sono 526 quelle private. Consentire la vaccinazione in farmacia andrà incontro alle esigenze di innumerevoli cittadini, aumentando significativamente la capacità vaccinale, si legge sul Centro d'Abruzzo.