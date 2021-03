ESPLODE IL FENOMENO DELLE FILE PER I CERCATORI DI VACCINI DI FINE GIORNATA, DA MERCOLEDI PARTONO LE VACCINAZIONI PER DISABILI E FRAGILI

Sta diventando un fenomeno. Dopo le parole del generale Francesco Paolo Figliuolo si registrano ora, sempre più le persone che si presentano nei centri vaccinali abruzzesi senza aver l'appuntamento, sperando di poter ottenere a fine giornata una dose avanzata, così come lo stesso commissario aveva detto di fare per evitare sprechi. Il referente regionale per la campagna, Maurizio Brucchi che all'inizio pensava fosse stata solo una battuta quella del generale, si è visto costretto ad nuova organizzazione per regolamentare " i cercatori di vaccini" perchè sono sempre più le persone che si presentano nei centri vaccinali abruzzesi senza aver l'appuntamento, sperando di poter ottenere a fine giornata una dose avanzata.

Nel frattempo, è stata decisa la partenza della campagna anche per le categorie fragili e in particolare per i disabili. Da mercoledì si potranno cominciare le somministrazioni anche per queste categorie che da tempo ichiedono il vaccino proprio per la loro particolare condizione.